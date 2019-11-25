Лимонов обозначил "самый главный косяк" Путина

Писатель и политик Эдуард Лимонов выпустил большую статью, в которой анализирует двадцатилетнее пребывание президента Владимира Путина во главе государства. Помимо главных успехов, среди которых важнее и дороже всего для Лимонова внешнеполитические действия и в первую очередь присоединение Крыма, он указывает на "косяки". Парадоксальным образом, главная неудача для него тоже связана с Украиной, которая, как он пишет, возникла исключительно из "родственной ненависти" к России.

"Не сумел помешать созданию на границах России злостно враждебного нам государства, и оставит это враждебное государство вам, следующие поколения. Украина в таком виде как сейчас, будет всегда России досаждать. Разбираться с ней всё равно придётся, так что это мина, мину он вам оставит", - отметил он в издании "Свободная пресса".

При этом, представляется Лимонову, со временем решить проблему будет все тяжелее и тяжелее. Недоволен он также фигурой президентского помощника Владислава Суркова, считающегося главным куратором украинского "направления". Доверять ему, по мнению лидера другороссов, опрометчиво, и, кроме того, Сурков, на его взгляд, больше похож на "колдуна", чем на дипломата.