КСП нашла сотни нарушений на 39 млн рублей в бюджетных тратах МО "Купчино"

Контрольно-счетная палата Петербурга выявила свыше 300 нарушений и замечаний на более чем 39 млн рублей при проверке исполнения бюджета МО «Купчино» за 2017-2019 годы.

Проверка под руководством аудитора КСП Юрия Шутова показала, что из-за допущенных нарушений бюджет потерял 4,9 млн рублей. Основная часть потерь пришлась на контракты по благоустройству. Выяснилось, что местная администрация приняла и оплатила работы по ремонту дворов на 3,218 млн рублей – хотя эти работы не соответствовали условиям контракта, к тому же начальная цена была необоснованно завышена. Еще 470 тысяч рублей администрация потратила на работы по технадзору, выполненные ненадлежащим образом, отметили в КСП. В целом инспекторы нашли 14 подобных эпизодов оплаты услуг.

Местный бюджет МО также потерял 1,2 млн рублей из-за нарушений при обосновании и определении начальной цены контрактов, заключенных с единственным поставщиком, показала проверка. Например, были приобретены флешки для различных семинаров по завышенной стоимости – на 154 тысячи рублей. На 250 тысяч рублей была завышена стоимость услуг по перевозке школьников на футбольные матчи, на 658 тысяч оказалась необоснованно превышена цена работ по изготовлению буклетов против наркомании, терроризма и ДТП, указали в КСП. Также муниципалы завысили стоимость контрактов на изготовление светоотражающих подвесок и сувенирных кружек.

Выявили инспекторы КСП и нецелевые расходы бюджета. Так, 4,2 млн рублей, согласно отчету, администрация МО потратила 4,2 млн рублей на капремонт и устройство новых пешеходных дорожек в нескольких дворах – хотя муниципальные власти по закону могут проводить лишь текущий ремонт, но не капитальный. Еще 3 млн рублей были потрачены на благоустройство зеленой зоны, которая к землям местного значения не относилась.

Признала КСП излишними и расходы МО «Купчино» на содержание муниципального учреждения культуры «Наш дом». Выяснилось, что организация занимается исключительно заключением контрактов с поставщиками товаров и услуг, ее штатная численность – всего 10 человек, один из которых – уборщик. Помещений в аренде или собственности нет, на балансе – только стол, стул и компьютер. Должностные инструкции работников не разработаны, а в трудовых договорах сведений о должностных обязанностях и характеристиках работы инспекторы не обнаружили. При этом ежегодно сотрудникам учреждения необоснованно приобретались проездные билеты за бюджетный счет: на это уходило по 53-58 тысяч рублей в год, отметили в КСП.

«Наш дом» допустил траты 3 млн рублей на цели, не связанные с исполнением муниципального задания, установили в КСП. Например, вместо экскурсий жителей округа возили на митинг в Удельный парк, и вместо праздника ко Дню учителя организовали банкет в честь 50-летия лицея № 226. Также учреждение оплачивало мероприятия, не запланированные целевыми программами, в том числе – конкурса рисунков и соревнования по воркауту. Часть предусмотренных программами мероприятий при этом не проводилась вовсе. Инспекторы пришли к выводу, что все это говорит о формальном подходе местной администрации МО к своим полномочиям как учредителя «Нашего дома» и отсутствии должного контроля за бюджетными расходами.

Установили инспекторы в результате проверки и многочисленные нарушения бухгалтерского учета, нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной и государственной собственностью и неэффективное использование средств местного бюджета. Результаты направлены губернатору Петербурга, спикеру Заксобрания, прокурору, в управление ФНС по городу и комитет финансов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.