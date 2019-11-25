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14:59

Глава Пскова вступила в должность

фото ЗакС политика Глава Пскова вступила в должность

Исполняющая обязанности главы Пскова последние полгода Елена Полонская официально вступила в должность, сообщает "Псковская лента новостей". Женщина представляет партию "Единая Россия". Ее выбрали 22 из 23 депутатов посредством тайного голосования 13 ноября.

Церемония включила в себя напутственные слова в исполнении губернатора области Михаила Ведерникова и представителей РПЦ. Во время торжественных речей было отмечено, что Полонская - первая женщина, избранная на пост главы Пскова.

"Думаю, вы поняли, что это не какая-то почетная должность, а огромная ответственность и работа в интересах псковичей", - цитируются слова Ведерникова.

До Полонской городом руководил Иван Цецерский, остающийся рядовым депутатом в псковском парламенте. Он тоже единоросс.

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