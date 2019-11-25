Совершаева уходит в полпредство

Вице-губернатор Любовь Совершаева возвращается к работе в полномочное представительство президента по Северо-Западному федеральному округу, сообщает "Фонтанка".

Ее место достанется Ирине Потехиной, которая работает заместителем министра просвещения. В начале 2000-х годов она уже была вице-губернатором.

Совершаева, которую принято считать одним из самых влиятельных людей в городской политике, была заместителем Александра Беглова, когда, в свою очередь, тот тот был полпредом. В Смольный она пришла вскоре после назначения Беглова врио губернатора в октябре 2018 года.

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