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15:38

Профессор Соловей объяснил, что мешает оппозиции объединиться

фото ЗакС политика Профессор Соловей объяснил, что мешает оппозиции объединиться

Политолог Валерий Соловей, занявшийся осенью нынешнего года консолидацией протестной активности в регионах и организующий так называемые "дни гражданской солидарности", объяснил, в чем состоит принципиальное отличие его деятельности от попыток оппозиционных фигур и течений сплотиться в предыдущие годы. Для него важнее всего, что в каждом регионе он призывает поднимать голос из-за конкретной местной проблемы вместо общеполитической повестки.

Кроме того, он представил свое видение того, почему Координационный совет оппозиции, созданный в 2012 году, недолго просуществовал и почти всеми его участниками признается неудачным опытом. На примере КС профессор наблюдает весь набор традиционных пороков, свойственных отечественному протестному движению.

"Меня это всегда удивляло, что вот сходятся люди, которые находятся в оппозиции, делить им особо нечего, кроме угроз и преследований. Они друг другу не доверяют, они видят себя уже будущими лидерами России, смотрят так далеко, что эти амбиции разрушают все", - рассказал он на собственном YouTube-канале.

По словам Соловья, еще одна проблема - в том, что в КС было слишком много участников (несколько десятков человек), причем, часть из них, деятели культуры, к практической политике не имели отношения и были не на своем месте.

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16:39   Бордунов  
Мешает объединиться хорошая работа органов. Её надо только усиливать, не давая этим гнидам превращаться во вшей.

15:51    
Соловей-очередная прозападная пустышка! Больше сказать о нём нечего!

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