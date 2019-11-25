В Ленобласти будут активнее привлекать молодежь к трудотрядам

В 2020 году трудовые отряды на территории Ленинградской области в своей численности должны быть увеличены вдвое. Соответствующее распоряжение подчиненным дал губернатор Александр Дрозденко, о чем сообщает сайт регионального правительства.

"Юношей и девушек, в том числе, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, обязательно нужно привлекать к участию в губернаторских молодёжных трудовых отрядах — таким образом они получают возможность летом и отдохнуть, и приобщиться к труду, и заработать", - приводится цитата чиновника.

Дрозденко добавил, что находит правильным привлечение трудотрядов к ремонту и уборке детских площадок, чего до сих пор не происходило.

Губернаторские трудовые отряды, предназначенные для добровольцев в возрасте от 14 до 18 лет, начали свое существование в 2007 году. Летом нынешнего года они насчитывали 500 участников. Помимо непосредственно трудовой деятельности, задействованная в них молодежь имеет дело с воспитательной работой.