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16:53

Совфед одобрил закон о гражданах-иноагентах

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон о гражданах-иноагентах

Совет Федерации на заседании 25 ноября одобрил законопроект, дающий возможность признавать иноагентами физических лиц, передает ТАСС.

За принятие закона сенаторы проголосовали практически единогласно: 155 голосов «за» против одного «против». Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по конституционному законодательству и госстроительству отслеживать правоприменительную практику по этому закону и, в случае необходимости, вносить «дополнения и уточнения».

Сенатор Людмила Нарусова обратила внимание на то, что закон может привести к ограничению конституционного права свободно получать и распространять информацию. В ответ глава комитета Андрей Клишас отверг такую возможность.

«Каждый в соответствии с Конституцией РФ имеет право свободно искать, распространять информацию. Этот закон никак его в этом не ограничивает. Он может ее публиковать, репостить либо создавать самостоятельно. При этом, если будет установлено, что он делает это в интересах иностранного лица и получает [иностранное] финансирование, Министерство юстиции РФ внесет его в определенный перечень физических лиц – иноагентов», - пояснил сенатор.

Не увидел Клишас ограничения конституционных прав и в том, что если человека признают иноагентом, то будет обязан создать соответствующее юрлицо и маркировать информацию пометкой «иностранный агент».

Согласно инициативе, россияне, получающие финансирование из-за рубежа и распространяющие контент в интернете, могут получить статус иноагента. За нарушение закона с их стороны после этого штрафы могут составить до 100 тысяч рублей для граждан и до 5 млн рублей – для юрлиц.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:44   Иностранный агент  
Клишас - [цензура]ас! Матвиенко - сволочь!

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