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16:59

Чиновники выдали разрешение на строительство храма в Ульянке

фото ЗакС политика Чиновники выдали разрешение на строительство храма в Ульянке

Русская православная церковь получила разрешение на строительство храма в Кировском районе взамен временного религиозного сооружения, передает издание "Канонер". Подчеркивается, что зеленые насаждения на местности - между рекой Новой и улицей Солдата Корзуна - должны будут сохраниться в нетронутом виде.

Новое строение получит название Иоанновской церкви. Помимо него, на территории появится дом причта с воскресной школой. Всего с 2016 года РПЦ здесь принадлежат 0,4 га земли. Распоряжается участком приход храма святого Иоанна Русского.

"Мы хотим построить храм! Такой храм, которого в Санкт-Петербурге еще не было! Храм во имя святого, который вдали от Родины олицетворял мужество, веру и смирение", - говорится на официальном сайте будущего здания.

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