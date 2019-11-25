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17:56

Лукашенко считает Калининградскую область "своей"

фото ЗакС политика Лукашенко считает Калининградскую область "своей"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая калининградского губернатора Антона Алиханова и выступая от лица собственного государства, назвал возглавляемую последним область "нашей". Он также счел нужным объяснить эти слова. По его признанию, его отношение к самому западному российскому региону не меняется уже десятки лет.

"Нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем прежде всего. Путин говорит: "Я не против", - цитирует лидера соседней страны РИА "Новости".

Он напомнил, что еще в советское время у его соотечественников были идеи о присоединении Калининградской области к белорусской части СССР, но в правильности этих идей Лукашенко не до конца уверен.

"Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы сегодня с такой позиции подходим к россиянам", - сказал он, имея в виду, что регулярно произносит "наша Россия".

На встрече Лукашенко назвал ошибкой присоединение Крыма к России в 2014 году.

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18:56    
Лукашенко - человек, от которого зависит возможность воссоздания Союза, начиная с воссоединения России и Белоруссии. Он станет первым Президентом этого Союза или Союза не будет. А он сможет навести порядок с расплодившимися при Ельцине-Путине олигархами, с их бандитскими ЧВК и фермами для разведения тролльчатины.

18:02    
Лукашенко в последнее время стал говорить слишком много всяких глупостей...Возможно, чувствует окончание своего президентства в Белоруссии, которое реально в руках Путина...

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