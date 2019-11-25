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20:30

Чиновники присвоили статус исторического памятника усадьбе Багратиона

фото ЗакС политика Чиновники присвоили статус исторического памятника усадьбе Багратиона

По решению руководителя КГИОП Сергея Макарова бывшая усадьба Багратиона, находящаяся в Пушкине, перешла в ранг объекта культурного наследия регионального значения, о чем говорится на сайте городского правительства.

Авторы пресс-релиза обращают внимание на то, что флигель усадьбы - один из немногих примеров сохранившихся деревянных построек середины XIX века.

Петр Багратион, родственник знаменитого героя войны с французами, завладел участком на углу Павловского шоссе и Захаржевской улицы в 1848 году.

В главном доме усадьбы с 1995 года размещается Центр международного молодежного содружества. В свою очередь, флигель - приватизирован.


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