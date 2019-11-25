Прокуратура признала незаконным получение зарплаты секретарем МО "Пороховые"

Наталья Сорокина, работающая ведущим специалистом аппарата в муниципальном совете МО «Пороховые», занимает свою должность незаконно, что признала прокуратура. Об этом ЗАКС.Ру сообщил активист Красногвардейского района Илья Сиялов.

Проверка показала, что у Сорокиной нет требующегося для исполнения служебных обязанностей образования и что она не должна получать зарплату.

"С чего возникла такая лояльность у главы МА Валерия Литвинова к секретарю муниципального совета?", - задался Сиялов риторическим вопросом, ожидая каких-либо публичных заявлений Литвинова.

В ближайшее время станет известна точная сумма ущерба, нанесенного муниципальному бюджету.

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