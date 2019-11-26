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26 ноября, 20:23

Ходорковский призвал россиян не рассчитывать на международные суды в конфликте с властью

фото ЗакС политика Ходорковский призвал россиян не рассчитывать на международные суды в конфликте с властью

Политический и общественный деятель Михаил Ходорковский взялся рассуждать о роли международных юридических институций в сопротивлении протестующих россиян российским же властям, и пришел к категоричному умозаключению. В его понимании, кроме разовых выплат от ЕСПЧ, обращениями и жалобами ничего добиться не удастся, а даже если и можно было бы, то для него в корне и методологически неверно поручать свое будущее столь далеким во всех смыслах инстанциям.

"Со своей судьбой нам придется разбираться самим. Авторитарная, вороватая и неэффективная власть - это наша проблема, и у нее нет внешнего решения, нам ее менять. А ее в любом случае надо менять - нельзя, чтобы одни и те же люди правили больше 20 лет. А, кстати, у них в планах не 20, а 30, 40 и даже больше лет", - отметил он у себя в Facebook.

Полный демонтаж неэфффективной и дискредитировавшей себя власти - это, по словам Ходорковского, целиком задача народа, ей подчиненного. Причем важнее всего в этой мысли для него словосочетание "полный демонтаж" как необходимое условие. По словам политика, за граждан чужого государства условный ЕСПЧ на улицу не выйдет, иначе это было бы оккупацией.

Что касается методик борьбы, то одну из них Ходорковский отверг сразу: он уверен в том, что как минимум на президентских выборах "умное голосование", где его пока никто и не предлагал, не поможет.

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27 ноября, 12:20    
12:00. Бесплатная трасса параллельно будет работать, потому хочешь ехать комфортно-плати...или не плати...Такая схема почти во всём мире! Газ по "Силе Сибири" пойдёт не только в Китай, но и на строящийся химзавод в Благовещенске и газификацию нашего Приамурья! Танап-малюсенький газопровод и он совершенно не решит огромные потребности турок в газе! Опаснее для России проектируемые газопроводы из Израиля, Кипра, но они заработают в лучшем случае года через 3-4, да и то, если турки разрешат...

27 ноября, 12:00    
8:02 Саша, ты забыл добавить, супер-пупер автобан Москва-Петербург, которую приехал открывать Путин, будет ПЛАТНОЙ. На большинстве участков за проезд предполагается взимать плату, стоимость проезда для легковых автомобилей и мотоциклов составит 1820 рублей в будние дни и 2020 рублей в выходные (пятница приравнена к выходному дню). Также стоит напомнить, газопровод "Сила Сибири" качает газ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в Китай, по МОНОПОЛЬНО согласованным Китаем ценам, которые не публикуются для сведения граждан РФ. Газовые дела с турками - вопрос мутный. У них есть альтернативный газопровод,TANAP. Да и сами они - ненадёжный партнёр.

27 ноября, 8:02   Саша  
Ходорковский всё лишь желчью исходит, как и все прозападные либералы из "пятой колонны"...А Путин только что открыл движение по ж\д диаметрам для МИЛЛИОНОВ(!!!!!!!) жителей Москвы и Подмосковья, сегодня открывает супер АВТОБАН "Москва-Петербург", 2 декабря вводит в строй вместе с китайским лидером газопровод "Сила Сибири" в Китай на 38 млрд.куб в год, 23 декабря запускает пассажирские поезда в Крым через Крымский мост(продано уже более 35(!!!) тысяч билетов), в первых числах января летит в Турцию на открытие с Эрдоганом газопровода "Турецкий поток" на 32 млрд. куб в год итд. итп. Почувствуйте разницу, как в Одессе говорят, между созидателями-патриотами родного Отечества и прозападными балаболами-ненавистниками России, РУССКОГО МИРА!

27 ноября, 6:32    
...Я такие бабки тут плотил!
Все равно его не убедил...

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