"Режимный особист" Кондаков не пускает СМИ на аудиенцию фракций ЗакСа и кандидатов вице-губернаторы

Как стало известно источникам, близким к структурам петербургского парламента, человеком, который отказался пустить журналистов ЗАКС.Ру, "Фонтанки" и "Эха Москвы" на встречу фракций с кандидатами в вице-губернаторы Петербурга, может оказаться Валерий Юрьевич Кондаков.

Он работает начальником отдела по режиму управления материально-технического обеспечения и является прямым подчиненным Алены Кукушкиной. Кроме того, поделились источники, Кондаков - кадровый сотрудник ФСБ.

Общаясь с журналистами, он представился "Валерием Юрьевичем" и сообщил, что встреча парламентариев и будущих вице-губернаторов закрыта от прессы, а ее освещением и так занимается "целое управление" по информации ЗакСа.

В разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру "Валерий Юрьевич" не подтвердил, что его фамилия Кондаков и что он возглавляет отдел, руководимый Кукушкиной, назвав себя просто "сотрудником аппарата ЗакСа".

"Я была на выезде, не могу сказать. В следующий раз обращайтесь ко мне", - уведомила Елена Гаврищук корреспондента ЗАКС.Ру, когда он попытался прояснить у неё ситуацию. Однако до этого, продолжил он, пресс-секретарь трубку не брала, несмотря на то, что сотрудница её управления подтвердила, что она находится на рабочем месте и ей можно позвонить.