С Людмилой Вербицкой прощаются в Петербурге Гражданская панихида по почетному гражданину Петербурга, экс-президенту СПбГУ Людмилой Вербицкой проходит в главном корпусе университета - здании Двенадцати коллегий, передает ТАСС. На месте действия собрались преподаватели, выпускники и действующие студенты. У гроба выстроился почетный караул. Бывший ректор главного вуза города скончалась на 84 году жизни после продолжительной болезни. Вербицкая - полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Соболезнования в связи с ее кончиной 25 ноября выразили первые лица страны, города и Ленинградской области. Вербицкую похоронят на Северном кладбище. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен