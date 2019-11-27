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27 ноября, 12:05

ЗакС Петербурга не захотел продлевать налоговые льготы владельцам электрокаров

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга не захотел продлевать налоговые льготы владельцам электрокаров

Петербургские организации и физические лица, владеющие автомобилями с электрическими двигателями, с 2020 года будут уплачивать транспортный налог. 

Продлить налоговые льготы законодательной поправкой в ходе заседания ЗакСа 27 ноября предложил депутат “Единой России” Алексей Макаров. За эту инициативу проголосовали только 11 из 49 парламентариев.

Предложение не поддержал председатель комитета финансов Алексей Корабельников. По его словам, для начала городу необходимо утвердить полноценную программу электротранспорта и электрозаправочной сети. Также Корабельников отметил, что за 2017-2018 годы этой льготой воспользовались только 7 человек. По данным Алексея Макарова, льготников было 69. Депутат заявил, что необходимо следовать за прогрессом, а не ждать, пока он "настигнет и даст нам пинков под зад". 

Поправка была подана в рамках принятия во втором чтении новой редакции регионального закона о налогах и сборах. 

Напомним, губернатор Александр Беглов предложил скорректировать закон, предоставив ряд дополнительных льгот некоторым категориям петербуржцев. В частности, от уплаты транспортного налога должны быть освобождены пенсионеры, герои СССР и России, инвалиды боевых действий, чернобыльцы, многодетные родители.

Сергей Еремеев


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