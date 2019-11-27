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27 ноября, 12:24

Максим Шевченко: Молодые хотят уехать, потому что не хотят ничего из себя изображать

фото ЗакС политика Максим Шевченко: Молодые хотят уехать, потому что не хотят ничего из себя изображать

Публицист и политический деятель Максим Шевченко предложил свое объяснение результатов опроса среди молодежи, согласно которым большинство всерьез настроено на эмиграцию. Главное, что сегодня в стране отвращает молодежь - это, по его мнению, имитационная природа большинства общественных явлений и процессов и вынужденная необходимость эту своеобразную игру поддерживать.

"Ты должен прилагать не собственные усилия, и общество не создает тебе возможности для самореализации, а ты должен как бы изображать из себя кого-то или что-то, допустим, патриота, или оппозиционера, или нейтрального гражданина. А большинство людей, по крайней мере, в молодом поколении не хотят ничего из себя изображать", - предложил он свою версию в в эфире "Эха Москвы".

Развивая мысль, он оттолкнулся от такого частного примера, как некие казачьи организации во Владимирской области, о существовании которых Шевченко, будучи местным депутатом, недавно узнал. Ему происходящее, которому он дает определение "тотальной реконструкции", напоминает "Балаганчик" поэта Александра Блока и последние годы царской России, когда тоже было "очень душно" и многие покидали страну по этой причине.

"Принято считать, что Дед Мороз существует, что в Хэллоуин ходит ирландский бог, и Россия — это воплощение постмодерна, современная Россия. Здесь настоящее — только страдание людей по большому счету", - подчеркнул гость эфира.

Последний опрос "Левада-центра" показал, что 53 процента россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать.

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28 ноября, 5:25   Зиновий   largo10@mail.ru
Эволюционный путь.
Всенародный Референдум по реформе конституции РФ.
Набор обязательных конституционных норм:
1. Любые изменения в конституцию могут вноситься только через референдум народов России, в вопросах которых должно быть однозначно указано предлагаемое их действие.
2. Избирательная система должна определяться только посредством референдума народов России.
3. Все природные ресурсы Страны являются всенародной собственностью граждан России и не могут быть приватизированы в чью-либо частную или личную собственность.
4. Все предприятия независимо от формы собственности находятся в непосредственном хозяйственном ведении их трудовых коллективов.
5. Суммарный ежегодный доход всех госслужащих России не может превышать суммарный ежегодный доход всех граждан России за вычетом суммарного ежегодного дохода всех госслужащих России.
6. Нарушение решения референдума народов России считается тягчайшим преступлением перед народом России и государством и не имеет срока давности.
В такой стране будет приятно и комфортно жить всем людям добросовестного труда.
Если согласны, копируйте и размножайте сообщение "Эволюционный путь".

27 ноября, 15:47    
12.37
Активный передаст, твои высерыши молодежь не читает. Им на тебя нас рать.

27 ноября, 14:26    
12:37, стараниями Ваших хозяев 53 процента молодежи хотят сбежать из устроенного им душного бардака. Это пугает всех, кроме затейников и таких как Вы - их обслуживающего персонала.

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