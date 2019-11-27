Максим Шевченко: Молодые хотят уехать, потому что не хотят ничего из себя изображать

Публицист и политический деятель Максим Шевченко предложил свое объяснение результатов опроса среди молодежи, согласно которым большинство всерьез настроено на эмиграцию. Главное, что сегодня в стране отвращает молодежь - это, по его мнению, имитационная природа большинства общественных явлений и процессов и вынужденная необходимость эту своеобразную игру поддерживать.

"Ты должен прилагать не собственные усилия, и общество не создает тебе возможности для самореализации, а ты должен как бы изображать из себя кого-то или что-то, допустим, патриота, или оппозиционера, или нейтрального гражданина. А большинство людей, по крайней мере, в молодом поколении не хотят ничего из себя изображать", - предложил он свою версию в в эфире "Эха Москвы".

Развивая мысль, он оттолкнулся от такого частного примера, как некие казачьи организации во Владимирской области, о существовании которых Шевченко, будучи местным депутатом, недавно узнал. Ему происходящее, которому он дает определение "тотальной реконструкции", напоминает "Балаганчик" поэта Александра Блока и последние годы царской России, когда тоже было "очень душно" и многие покидали страну по этой причине.

"Принято считать, что Дед Мороз существует, что в Хэллоуин ходит ирландский бог, и Россия — это воплощение постмодерна, современная Россия. Здесь настоящее — только страдание людей по большому счету", - подчеркнул гость эфира.

Последний опрос "Левада-центра" показал, что 53 процента россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать.