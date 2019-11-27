Макаров: Новые вице-губернаторы - профессионалы в своем деле

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров назвал Ирину Потехину и Валерия Пикалёва, утвержденных 27 ноября ЗакСом вице-губернаторами, очень подготовленными людьми и профессионалами своего дела.

- Это люди с большим жизненным и профессиональным опытом. Я убежден, что это усиление команды Беглова, - заявил Макаров на брифинге.

Спикер также заявил, что новым членам городского правительства придется "работать без выходных, проходных, суббот, воскресений, порой без отпусков".

Сергей Еремеев

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