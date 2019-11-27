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27 ноября, 13:21

Госдума разберется с "центрами подготовки лидеров несанкционированных протестов"

фото ЗакС политика Госдума разберется с "центрами подготовки лидеров несанкционированных протестов"

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранной "интервенции" во внутренние дела России в скором времени приступит к тщательному изучению информации о том, что на территории страны существуют некие центры подготовки лидеров протестов, якобы финансируемые из-за рубежа. О ближайших планах комиссии поведал "Интерфаксу" её глава Василий Пискарев.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в стране не происходили такие мероприятия, как подготовка лидеров несанкционированных незаконных политических акций. Нездорово все это, когда на зарубежные деньги готовятся лидеры незаконных политических акций, таких как несанкционированные митинги, противостояние между молодёжью и органами правопорядка, подстрекательство к противодействию. Мы с этим будем разбираться", - известил Пискарев.

Кроме того, добавил руководитель комиссии, после изучения "проблемы" на рассмотрение нижней палаты парламента будет внесена соответствующая инициатива, цель которой - сдерживать "попытки таких незаконных действий".

Ранее "Коммерсант" сообщал, что члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ обнаружили некие спонсируемые из-за границы "лагеря" для подготовки лидеров акций протеста.

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27 ноября, 19:22   Бордунов  
Васе Пискареву надо оправдывать свое существование. А как это сделать? Да легко. Посмотрел, какую дурь несут другие представители власти, посмотрел телевизор, пососал палец-другой и вот, инициатива готова! Вася, типа, при деле.
15:07 С вами бы сначала разобраться, Насральный. Толку - ноль, затраты огромные. Кому выгодно?

27 ноября, 18:07    
Опять "погоня за ведьмами", а всё не во благо Отечества, а чтобы бабла вытрясти на утопические прожекты.

27 ноября, 15:12    
15:07 Вводить статью в УК РФ надо за пропаганду и оправдание массовых репрессий. А вашу пригожинскую ферму троллей давно пора проверить на уплату налогов.

27 ноября, 15:07   Бордунов  
Надо не "разбираться с этим", а срочно вводить статью в УК РФ. Организаторы и преподаватели  - реальные сроки, ученики - условные и постановка на учёт.

27 ноября, 14:27    
Уже много раз были такие заявления, но нет ни одного конкретно названного "лагеря", одно нагнетание истерии. Российский парламент окончательно теряет лицо.

27 ноября, 14:09    
В России - либеральный бардак, потому и центры по подготовке подрывников гос.строя свободно функционируют...Позор компетентным органам, вернее, некомпетентным!

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