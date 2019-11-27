Путин приехал на прощание с Вербицкой

Владимир Путин, приехавший сегодня, 27 ноября, в Петербург, добавил в список назначенных дел посещение церемонии прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, пишет "Фонтанка".

Возложив цветы к гробу, он выразил соболезнования родственникам умершей.

На мероприятии, которое проходит в здании 12 коллегий на Менделеевской линии, присутствуют также городской глава Александр Беглов, ректор МГУ Виктор Садовничий, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, ректор СПбГУ Николай Кропачев, глава Минпросвещения Ольга Васильева. Кроме того, среди гостей замечены спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и депутаты петербургского парламента, которые приезжали утром, а также вице-губернатор Владимир Княгинин.

Также сегодня Путин посетит открытие памятника Даниилу Гранину, выставку в память о его тренере Анатолии Рахлине, запуск платной трассы М-11.

Петербуржцы-автомобилисты с самого утра ругаются на обширные пробки, вызванные приездом президента.

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