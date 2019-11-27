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27 ноября, 13:38

Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов

фото ЗакС политика Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов

Владельцы собак мелких пород не должны возить своих питомцев по продуктовым магазинам в тележках и корзинах, убежден депутат Заксобрания Петербурга от “Единой России” Сергей Никешин

В соавторстве со своим однопартийцем Денисом Четырбоком он подготовил проект федерального закона, обязывающий правительство России установить правила посещения объектов питания и продовольственных магазинов для граждан, имеющих при себе животных.

Соответствующий проект постановления петербургский ЗакС утвердил в первом чтении на заседании 27 ноября. 

За принятие инициативы проголосовали 36 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев


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1:21    
Кабысдохов - на шапки. Тупых хозяек - на улицу. Главное - воля к победе, и законы мелочные не понадобятся.

27 ноября, 18:14    
По каждой мелочи писать законопроект федерального масштаба - бумаги не хватит.
Есть Роспотребнадзор, санитарные нормы и прочие ограничения. Этого вполне достаточно.
Возить в продуктовых тележках собак - это свинство, а детей?

27 ноября, 18:02    
13.53
Сочувствую вам-тяжело жить в подвалах. И запах от вас....

27 ноября, 17:49    
Собак крупных пород надо привязывать к тележкам. И чтобы в намордниках были.Молодец Никёшин из ЁР.

27 ноября, 15:19    
13-53
Товарищ, Вы полностью правы. Люди свыклись и смирились, как полудохлые овцы. Обидно и противно, что наhод так опустился и измельчал.

27 ноября, 14:12    
Пополнили копилку законодательных курьёзов.

27 ноября, 13:53    
Правильно, наконец за псов взялись. Все загажено! Еще бы за кошек подвальных взялись. Подвалы нужно в порядок приводить. Подвалы вычистить, высушить, проветрить, где надо грунт заменить, на все продухи решетки и  сетки навесить, чтобы грызуны не проникли. Кошек всех из подвалов отловить. Невозможно от вони подвальной жить, особенно в домах 50-80 годов постройки. Воняет так от них, что противогаз надевать надо, а жить в них вообще невозможно. Все подъезды и лестницы загажены. Люди, населяющие такие дома настолько свыклись с этим, что и не замечают гавна и запаха кошачьего. Не ленинградцы-петербуржцы, а маргиналы проживают.

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