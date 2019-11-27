Петербургские единороссы будут бороться с провозом собак в тележках супермаркетов

Владельцы собак мелких пород не должны возить своих питомцев по продуктовым магазинам в тележках и корзинах, убежден депутат Заксобрания Петербурга от “Единой России” Сергей Никешин

В соавторстве со своим однопартийцем Денисом Четырбоком он подготовил проект федерального закона, обязывающий правительство России установить правила посещения объектов питания и продовольственных магазинов для граждан, имеющих при себе животных.

Соответствующий проект постановления петербургский ЗакС утвердил в первом чтении на заседании 27 ноября.

За принятие инициативы проголосовали 36 депутатов. Голосовавших против и воздержавшихся не было.

Сергей Еремеев

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