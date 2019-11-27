Спустившись с небес, Путин открыл трассу М-11

Посетив церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, Владимир Путин полетел на вертолете на торжественный запуск платной автотрассы М-11 "Москва-Петербург".
Пообщавшись с рабочими, возводившими скоростную дорогу, и поблагодарив их, президент поспешно удалился, передает "Фонтанка".
На открытии вместе с Путиным побывали также губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.
Добавим, стоимость открытого главой государства участка трассы превышает 80 млрд рублей: 57,6 млрд выделило государство, остальное - деньги концессионеров.
Теперь Путина ждут на презентации памятника Даниилу Гранину и фотовыставке в память о тренере Анатолии Рахлине.
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