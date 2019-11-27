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27 ноября, 14:17

Спустившись с небес, Путин открыл трассу М-11

фото ЗакС политика Спустившись с небес, Путин открыл трассу М-11

Посетив церемонию прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, Владимир Путин полетел на вертолете на торжественный запуск платной автотрассы М-11 "Москва-Петербург".

Пообщавшись с рабочими, возводившими скоростную дорогу, и поблагодарив их, президент поспешно удалился, передает "Фонтанка".

На открытии вместе с Путиным побывали также губернатор Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Добавим, стоимость открытого главой государства участка трассы превышает 80 млрд рублей: 57,6 млрд выделило государство, остальное - деньги концессионеров.

Теперь Путина ждут на презентации памятника Даниилу Гранину и фотовыставке в память о тренере Анатолии Рахлине.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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27 ноября, 19:29   Бордунов  
14:57 Насральный, на зенит-арене украли, в роскосмосе украли, в росговнардии украли и т.д., а здесь нет. Так не бывает.
О приличии помолчал бы, тролль Насральный, под украденной фамилией.

27 ноября, 19:26    
Все дороги в стране должны быть свободны для проезда и бесплатны!
Они должны служить для удобства жизни каждого, а не для обогащения путинских подельников.

27 ноября, 15:01    
Явно криминальная схема! Раз строили за бюджетны деньги, значит, дорога должна быть бесплатной!

27 ноября, 14:57   Бордунов  
14.39 Неприлично так нагло врать, господин соврамши. Чувствуется, что  вы из исходящих злобой насральнинцев, а у них ложь и наглость - принцип жизни. В США первые "турнпайки" (местное название платных дорог) существуют уже практически 80 лет, в России  первые участки были открыты  в конце XX столетия. На нашей планете существует более 140 тыс. км платных дорог, но в каждой стране мира концепция их развития отличается. Если во Франции, Южной Корее и Аргентине доля таких дорог доходит до 30% (максимальный процент в мире), то ЮАР, Испания и Италия, в свою очередь, выделяются тем, что все платные дороги на их территориях являются частными.
Так что сходи лучше к врачу, а то сдохнешь от злобы и разлива желчи. И поменьше слушай врагов России вроде насрального и прочей дряни.

27 ноября, 14:39    
Абсолютно всё в стране путинская шайка превращает в предмет для личной наживы, в кормушку для путинских подельников.
Во всех нормальных странах дороги принадлежат государству и бесплатны для пользователей, но не так в путинской Рашке.
Под благовидным предлогом гос. собственность сделалась источником кормления для частной лавочки, а при необходимости станет рычагом для блокирования доступа, недопуска н[цензура]гонадежных якобы на законных основаниях.

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