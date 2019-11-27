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27 ноября, 14:47

МВД предсказывает смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года

фото ЗакС политика МВД предсказывает смерть тысячи своих сотрудников в ближайшие два года

Согласно прогнозам Министерства внутренних дел, в ближайшие два года из жизни могут уйти не менее тысячи сотрудников ведомства, делится издание "МБХ медиа", ознакомившееся с информацией, найденной в тендере по страхованию жизни.

Всего МВД собирается потратить 14,8 млрд рублей на страхование жизней своих работнкиов. В качестве обоснования стоимости силовая структура приводит расчеты, основанные на общем ожидаемом количестве страховых случаев, которые равны 38 028. В связи с этими данными министерство и делает выводы о вероятной гибели 1002 сотрудников в период прохождения службы в 2020-2021 годах.

Одному силовику полагается страховка на сумму в 2,8 млн рублей. В 2018 году, находясь при исполнении, погибли 458 человек.

Также МВД ожидает роста смертности среди оставивших службу силовиков. Предполагается, что в течение года из жизни могут уйти 283 сотрудника (в 2018 году их было 95). Кроме этого, как указано в документации, может значительно вырасти число тех граждан, которые могут стать инвалидами после увольнения, - до 6543 человек.

Всего в ближайшие два года страховку получат 758 тысяч работников структур МВД, в том числе уволенные - 88,5 тысяч человек.

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27 ноября, 20:50    
Это что же? За наш счёт? Сколько же захребетников на нашей шее.

27 ноября, 17:56    
А поимённо не назвали, кто по их мнению уйдёт из жизни? Как это всё неэтично.
Остальные тоже люди. Общая статистика смертности по России выше, чем в МВД.

27 ноября, 17:54   Бордунов  
Такая ведомственная страховка обязательна? Она предусмотрена законом?

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