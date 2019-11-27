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27 ноября, 16:00

Рядом с советской свалкой Путин, Матвиенко и Беглов открыли памятник Гранину

фото ЗакС политика Рядом с советской свалкой Путин, Матвиенко и Беглов открыли памятник Гранину

Владимир Путин, приехавший с плотной программой в Петербург, а также спикер Совфеда Валентина Матвиенко и градоначальник Александр Беглов торжественно презентовали горожанам памятник писателю Даниилу Гранину.

Президент выступил с короткой речью в память о советском литераторе.

"Судьба Даниила Гранина была неразрывно связана с Ленинградом, с Петербургом. Его личность впитала лучшие черты его родного города. Писатель, фронтовик, мыслитель - он заслужил признание, любовь и уважение миллионов", - декламировал Путин, назвав под конец своего спича "Блокадную книгу" свидетельством истории, которое "обжигает своей правдой".

Выступление главы государства приводит РИА "KremlinPool" в Twitter.

Следует напомнить, что в непосредственной близости к монументу еще с советских времен располагается свалка золоотходов, которую к приезду президента заботливо замаскировали сеткой и пленкой. Ранее прокуратура и Росприроднадзор неоднократно выдавали администрации Невского района предписания её ликвидировать, однако и по сей день - даже к приезду Путина - ничего сделано не было. Кроме того, постамент под памятник писателю тоже приходилось заливать дважды - первый раз его поглотила свалка.

svalka_sun16.jpg (123 KB)

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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27 ноября, 17:58    
Гранина народ будет помнить и без памятника, а Матвиенко, Путина и Беглова - только проклинать.

27 ноября, 16:36    
И делают вид, что так и должно быть.

27 ноября, 16:07    
НА свалке  ИСТОРИИ  самое место

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