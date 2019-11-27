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27 ноября, 16:32

Архангельские депутаты смягчили условия для ведения малого бизнеса

фото ЗакС политика Архангельские депутаты смягчили условия для ведения малого бизнеса

Депутаты Архангельской городской думы большинством голосов (22 против 4) поддержали закон о снижении налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность в черте города на объектах нестационарных и стационарных торговых сетей. Несмотря на то, что снижение вышло скорее символическим (0,1 коэффициента), даже такая уступка много значит для малого бизнеса, занятого выживанием, рассудила профильный омбудсмен Архангельской области Ольга Горелова.

"Жаль, что долго обсуждали и принимали компромиссное решение. <...> Но мне кажется, пора принимать и такие меры поддержки предпринимателей в городе, создающие более комфортные и конкурентоспособные условия для ведения бизнеса в нашем родном городе, сохраняющие предпринимателей и рабочие места", - цитирует ee местное издание 29.ru.

По ее профессиональным наблюдениям, в силу каких-то причин принятая мера не является безоговорочно популярной в регионе.

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