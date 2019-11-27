Профессор Соловей: Названная Путиным причина распада СССР больше применима к сегодняшнему дню

"Экономическую" версию президента Владимира Путина относительно причин развала Советского Союза развенчал политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, найдя ставшую резонансной речь неудачной и по форме, и по содержанию. Более того, по мнению ученого, приведенные главой государства аргументы в гораздо большей степени применимы к тому, как управляется страна при нем самом.

"Советы при обилии планов кое-чего добивались, и благосостояние трудящихся в пик эпохи "застоя" вообще-то росло, и массовый средний класс создали в эпоху Брежнева. Достижение этой власти - это разрушение постсоветского среднего класса. Он в нулевые годы формировался благодаря нефтяному буму, а сейчас интенсивно разрушается", - сравнил он две эпохи на YouTube-канале "ГлавТема Народ".

По мнению эксперта, средним классом в современных реалиях стало исключительно чиновничество. Соловью представляется, что в оспариваемой им речи виноваты вовсе не спичрайтеры: президент и правда разделяет изложенную им точку зрения, которая для Соловья есть "идиотизм". Для профессора это верный признак того, что, "когда люди заняты странными бессмысленными занятиями, у них в прямом смысле слова разжижаются мозги".

В конце ноября Путин в своем выступлении на форуме "Россия зовет" о конце СССР произнес следующее: "В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической".