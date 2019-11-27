18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

27 ноября, 17:33

Профессор Соловей: Названная Путиным причина распада СССР больше применима к сегодняшнему дню

фото ЗакС политика Профессор Соловей: Названная Путиным причина распада СССР больше применима к сегодняшнему дню

"Экономическую" версию президента Владимира Путина относительно причин развала Советского Союза развенчал политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, найдя ставшую резонансной речь неудачной и по форме, и по содержанию. Более того, по мнению ученого, приведенные главой государства аргументы в гораздо большей степени применимы к тому, как управляется страна при нем самом.

"Советы при обилии планов кое-чего добивались, и благосостояние трудящихся в пик эпохи "застоя" вообще-то росло, и массовый средний класс создали в эпоху Брежнева. Достижение этой власти - это разрушение постсоветского среднего класса. Он в нулевые годы формировался благодаря нефтяному буму, а сейчас интенсивно разрушается", - сравнил он две эпохи на YouTube-канале "ГлавТема Народ".

По мнению эксперта, средним классом в современных реалиях стало исключительно чиновничество. Соловью представляется, что в оспариваемой им речи виноваты вовсе не спичрайтеры: президент и правда разделяет изложенную им точку зрения, которая для Соловья есть "идиотизм". Для профессора это верный признак того, что, "когда люди заняты странными бессмысленными занятиями, у них в прямом смысле слова разжижаются мозги".

В конце ноября Путин в своем выступлении на форуме "Россия зовет" о конце СССР произнес следующее: "В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела к фактически коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


27 ноября, 18:38    
Путин привычно лжёт.
СССР был развален в результате многолетнего, тщательно спланированного плана гебешной банды Андропова, его выдвиженцев и интеллектуальной обслуги.
В результате андроповского плана гебисты добились всего, что задумали: забрали себе всю полноту власти, дав пинка партноменклатуре и захапали всю госсобственность.

27 ноября, 18:07    
Как осмелел профессор после того, как получил пинок под зад и вылетел из МГИМО. Полилась вся околонаучная злость и желчь.

27 ноября, 17:44    
Скорее политическая составляющая из-за тотального предательства Горбачёва, крушения им политических скреп, опор социалистического государства имела пролонгированные последствия в разрушении советской экономики в конце 80-х, начале 90-х!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
28 ноября, 21:02 Горизбирком работает над ошибками: Попытка номер два

28 ноября, 20:57 Депутаты хотят обязать преподавателей проходить психиатрическое обследование   2

28 ноября, 20:32 СМИ: Найден мертвым экс-глава Кущевского РОВД, которого связывали с "бандой Цапка"

28 ноября, 20:00 Месяц метропротеста

28 ноября, 19:52 Новому фигуранту "московского дела" Суровцеву предъявили обвинение   1

28 ноября, 19:17 СМИ: Экс-советник главы "Ростелекома" будет отвечать за устойчивость рунета

28 ноября, 19:00 Невзоров – о ЕР: Для принципиально мертвой партии самое уютное место – это кладбище   3

28 ноября, 18:49 Закон о домашнем насилии опубликуют 29 ноября

28 ноября, 18:30 Новый вице-губернатор Пикалёв поведал, можно ли говорить о нем, как о "сером кардинале"   5

28 ноября, 18:00 Смольный согласовал на 8 декабря митинг против роста платы за проезд

28 ноября, 17:59 Разболевшемуся фигуранту "московского дела" Мартинцову вновь вызвали скорую в суд

28 ноября, 17:54 "Царьград" обратился в ФСБ из-за рассылки с угрозами и требованием биткоинов

28 ноября, 17:37 ФАС приостановила закупку на строительство Московского районного суда

28 ноября, 17:31 Активистке "Открытой России" Шевченко предъявили окончательное обвинение

28 ноября, 17:27 Сопредседателя движения "Голос" Удота признали виновным в деле об угрозах сотрудникам НТВ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru