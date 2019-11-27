"Шиес, народ, Москва": Житель столицы "бессрочно" пикетирует против свалки в Поморье

Житель Москвы объявил о начале бессрочной акции протеста против возведения в Поморье мусорного полигона близ станции Шиес, передает "29.ru".

Москвич сам бывал в лагере активистов, который разбит неподалеку от места строительства предполагаемого "экотехнопарка": именно по возвращении оттуда и решил начать свой бессрочный протест.

"На плакате у меня написано „Шиес, народ, Москва“. В первый день ко мне подошли около 20 человек, вчера - уже 40", - поделился он.

Акцию он решил проводить у памятника Александру Пушкину на Тверской.

Протест жителей Поморья против возведения потенциального мусорного полигона длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству обитателей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются - теперь под охраной ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.