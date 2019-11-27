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27 ноября, 17:45

"Шиес, народ, Москва": Житель столицы "бессрочно" пикетирует против свалки в Поморье

фото ЗакС политика "Шиес, народ, Москва": Житель столицы "бессрочно" пикетирует против свалки в Поморье

Житель Москвы объявил о начале бессрочной акции протеста против возведения в Поморье мусорного полигона близ станции Шиес, передает "29.ru".

Москвич сам бывал в лагере активистов, который разбит неподалеку от места строительства предполагаемого "экотехнопарка": именно по возвращении оттуда и решил начать свой бессрочный протест.

"На плакате у меня написано „Шиес, народ, Москва“. В первый день ко мне подошли около 20 человек, вчера - уже 40", - поделился он.

Акцию он решил проводить у памятника Александру Пушкину на Тверской.

Протест жителей Поморья против возведения потенциального мусорного полигона длится уже больше года. Вопреки массовому недовольству обитателей Коми и Архангельской области строительство "экотехнопарка" и завоз топлива продолжаются - теперь под охраной ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.

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27 ноября, 18:41   Бордунов  
О чем это - „Шиес, народ, Москва“, при всем уважении к пикетирующему?
"Шиес не помойка", "Москве московский мусор" все-таки конкретнее.
17:58 За 85 рублей не найти во вконтактике пикетчика? Совсем обленился, Насральный.
Интересно, что будет делать рядовой тролль, если ему под окно начнут сваливать мусор?

27 ноября, 17:58    
Чем живёт этот молодой "житель Москвы"?  Бессрочная акция предполагает не учиться, не работать. Это новая профессия - участник акции? Имеет она градации -младший участник акции, старший, участник первой категории....? Переполнена Москва бездельниками. И этот "участник" гадит как все, а убирают пусть таджики.

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