В Севастополе врач рекомендовал пациентке "подлечиться" православными мощами

Севастопольский врач Белоненко Ю.Г. рекомендовал своей пациентке в качестве одного из средств лечения посетить места захоронения останков православного святителя Луки. В подтверждение данного обстоятельства издание "Подъем" публикует фотографию рецепта, выписанного медработником.

На листе бумаге за подписью эскулапа начертано следующее: "При неэффективности лечения у Белоненко Ю.Г. по его назначениям рекомендуется поездка к мощам Святителя Луки в Симферополе".

Журналистам удалось связаться с Белоненко и побеседовать с ним о том, что побуждает его назначать своим пациентам столь нестандартное лечение.

"Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет", - заявил Белоненко.

В свою защиту врач добавил, что кроме совета приложиться к мощам он дал и медикаментозные наставления.

"Помимо этого пункта там были другие, которые в моей компетенции. Это не тот случай, когда я дал единственный совет, отказавшись за уплаченные пациенткой деньги помочь. Если есть возможность, а почему бы не попробовать?" - поинтересовался медик.