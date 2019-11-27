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27 ноября, 18:17

В Севастополе врач рекомендовал пациентке "подлечиться" православными мощами

фото ЗакС политика В Севастополе врач рекомендовал пациентке "подлечиться" православными мощами

Севастопольский врач Белоненко Ю.Г. рекомендовал своей пациентке в качестве одного из средств лечения посетить места захоронения останков православного святителя Луки. В подтверждение данного обстоятельства издание "Подъем" публикует фотографию рецепта, выписанного медработником.

На листе бумаге за подписью эскулапа начертано следующее: "При неэффективности лечения у Белоненко Ю.Г. по его назначениям рекомендуется поездка к мощам Святителя Луки в Симферополе".

Журналистам удалось связаться с Белоненко и побеседовать с ним о том, что побуждает его назначать своим пациентам столь нестандартное лечение.

"Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет", - заявил Белоненко.

В свою защиту врач добавил, что кроме совета приложиться к мощам он дал и медикаментозные наставления.

"Помимо этого пункта там были другие, которые в моей компетенции. Это не тот случай, когда я дал единственный совет, отказавшись за уплаченные пациенткой деньги помочь. Если есть возможность, а почему бы не попробовать?" - поинтересовался медик.

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28 ноября, 0:03    
20:22 - вот ты, точно - "тю-тю", поликлинника не филиал рпц, где поп под видом "целителя" может "вешать лапшу" больному о "чудесных исцелениях" от трухлявых костей (непонятно, чьих), "святой" водички, постов и молитв -  это бюджетное, федеральное учреждение и скоморохам в белых халатах там нечего делать. пример показан - путинская медицина сейчас будет лечить население - неведомыми "мощами", которые завезут в каждое медучреждение и студентами-практикантами...

27 ноября, 20:22    
Вероятно, врач увидел, что пациентка полностью тю-тю на религии и порекомендовал приложиться к высохшим кусочкам трупа. Правда, что там в раке лежит, большой вопрос.Раку с мощами А.Невского вскрывали. И что же в ней было? Не нетленные мощи святого князя, а 12 небольших костей разного цвета (значит, от разных мощей). К тому же в раке оказались 2 одинаковые кости одной правой ноги. (Деяния II Всероссийского Поместного Собора Православной Церкви». М., 1923, стр. 10). Эти останки нескольких покойников были переданы в качестве экспоната в Музей истории религии и атеизма в Казанском соборе . Пусть больная прикладывается. Психика человека сложна и не изучена достаточно. Ведь помогают пустышки (плацебо) некоторым. Вот 18-48 необходимо подлечить. Очень ОСЛОумен.

27 ноября, 18:48    
врача надо повысить в должности - до министра здравоохранения, опыт перенять по всей россии, в том числе и в кремле, больницы, повсеместно, закрыть, врачей уволить - и экономия бюджетных денег, и народ будет массово выздоравливать..

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