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27 ноября, 18:28

Суд заслушал показания секретарей УИК по делу об отмене выборов в МО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика Суд заслушал показания секретарей УИК по делу об отмене выборов в МО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд согласился допросить секретарей участковых избирательных комиссий №59 и №60 как свидетелей по иску об отмене на этих участках результатов выборов депутатов МО «Екатерингофский» . Ходатайство о вызове свидетелей подал представитель ТИК №1 на заседании суда 27 ноября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иски об отмене выборов подали кандидаты Ярослав Путров и Александр Шуршев вместе с членом УИК №60 Еленой Яниной. Она в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что подсчёт бюллетеней после окончания голосования был прерван - их увезли в полицию. После возобновления подсчета в коробках оказались новые бюллетени - ровные, «как из типографии», пояснила Янина. 

Секретарь УИК №60 Ирина Тулаева на заседании суда заявила, что следила за сохранностью бюллетеней днём 9 сентября до их пересчета и отлучалась только на пару часов. Она добавила, что подписывала акт о пломбировании коробки с бюллетенями около 8:45. Янина заявила, что в это время ещё шёл первый подсчёт голосов. 

Секретарь УИК №59 Наталья Иванова также дала показания в поддержку версии ответчиков. Истцы заявили, что не доверяют ее словам. По словам Ивановой, она следила за подсчетом, и председатель комиссии всем показывала бюллетени. Представитель Шуршева возразил: на видеозаписи видно, что этого не было.

Во время допроса свидетелей один из представителей ТИК №1 сидел на заднем ряду спиной к истцам и прокурору, но лицом к свидетелям. После вопросов истцов свидетелям он жестами показывал ответы: мотал головой в стороны, пожимал плечами и показывал руками крест.

Помимо этого, ответчики попросили допросить не прошедшую в совет кандидатку Ольгу Трофимову, которая присутствовала на участке №59. Ее допрос суд перенёс на следующее заседание 11 декабря.

София Саттарова


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27 ноября, 20:41    
МО Екатерингофский - несчастный округ с таким главнюком. Я лично считаю смаркотина подлецом и психически нездоровым.

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