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27 ноября, 18:45

Правозащитники и деятели культуры просят Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

фото ЗакС политика Правозащитники и деятели культуры просят Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Известные российские деятели культуры и правозащитники написали обращение на имя Владимира Путина с просьбой не подписывать резонансный закон о гражданах-иноагентах. Манифест опубликован на сайте ликвидированного движения Льва Пономарева "За права человека".

"Закон не просто написан так, что конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения закона к нему. Закон посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно. Закон вводит меры принуждения, которые связаны с ограничением права граждан свободно получать и распространять информацию из любых источников", - констатируют подписанты.

Авторы обращения указывают на то, что признание рядового человека иноагентом всенепременно будет являться "клеймом" и "дискредитирует его в глазах сограждан", равно как унизит его достоинство и честь.

Кроме того, прописанная в новом законе обязанность "уличенного" в зарубежном спонсировании индивида регистрироваться как юрлицо - это абсурд, уверены подписавшиеся.

"Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав", - цитируют они ГК РФ.

В числе деятелей, обратившихся к Путину, - музыкант Андрей Макаревич, писатели Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, политики Лев Шлосберг, Леонид Гозман, правозащитник Лев Пономарев и многие другие.

Напомним, еще один скандальный законопроект сенатора Андрея Клишаса ранее одобрила Госдума, а затем и Совфед. Согласно инициативе, россияне, получающие финансирование из-за рубежа и распространяющие контент в интернете, могут получить статус иноагента. За нарушение закона с их стороны после этого штрафы могут составить до 100 тысяч рублей для граждан и до 5 млн рублей – для юрлиц.

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28 ноября, 13:27    
19.56
На Родину, давшую им ВСЁ   "Всё" -прошу раскрыть вашу мысль.

27 ноября, 22:30   Бордунов  
19:20 Что нужно знать россиянам о суверенной логике.
Укрепляющая работа - воровство бюджетных денег и вложение их в запад, убой СМИ, права, медицины, образования и производства.
Подрывная работа - критика деятельности укрепляющих работников.

27 ноября, 21:32    
"За нарушение закона с их стороны после этого штрафы могут составить до 100 тысяч рублей для граждан и до 5 млн рублей – для юрлиц". Понятно почему гражданин должен будет зарегистрироваться, как юрлицо: чтобы можно было 5 миллионов с него взять. Мерзось!

27 ноября, 19:56   Бордунов  
Чистокровные  иноагенты и подписали письмо. На Родину, давшую им всё, льют дерьмо за иностранные деньги, да ещё хотят, чтобы им не портили репутацию. Ну и наглые твари!

27 ноября, 19:20    
А патриоты России просят Путина обязательно подписать закон, который хоть в какой-то степени остановит или уменьшит подрывную работу прозападников по развалу России!

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