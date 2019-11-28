18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

28 ноября, 12:20

"Мемориал" в пятый раз оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об НКО-иноагентах

фото ЗакС политика "Мемориал" в пятый раз оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об НКО-иноагентах

Тверской райсуд Москвы в пятый раз решил оштрафовать международный правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей по закону об НКО-иноагентах ввиду отсутствия в соцсетях данной маркировки, уведомляет "МБХ медиа".

В частности, речь шла о сайте проекта про советский террор "Это прямо здесь": у данной организации в Instagram не было заметки о наличии соответствующего клейма Минюста.

Заседание суда длилось всего 15 минут. Ранее сегодня "Мемориал" также оштрафовали, только за отсутствие пометки "иноагент" на самом сайте "Это прямо здесь".

На данный момент общая сумма штрафов ПЦ составляет 2,3 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


28 ноября, 15:15    
12-30 Почему вы не жалеете пассажиров на вокзале? За что? Они не виноваты, что эта тварь ещё ходит по земле и должны находиться рядом с ним. Вот лагерь - совсем другое дело! И разве нет статьи о злостном умышленном неисполнении решения суда?

28 ноября, 12:30    
Штрафуют, а деньги не изымают у нарушителей закона...Дурь какая-то! Конфискуйте у Пономарёва московскую квартиру в счёт погашения долга! Пусть прозападная тварь живёт на вокзале или отправьте его в тюрьму!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон

Все новости:
28 ноября, 21:02 Горизбирком работает над ошибками: Попытка номер два

28 ноября, 20:57 Депутаты хотят обязать преподавателей проходить психиатрическое обследование   2

28 ноября, 20:32 СМИ: Найден мертвым экс-глава Кущевского РОВД, которого связывали с "бандой Цапка"

28 ноября, 20:00 Месяц метропротеста

28 ноября, 19:52 Новому фигуранту "московского дела" Суровцеву предъявили обвинение   1

28 ноября, 19:17 СМИ: Экс-советник главы "Ростелекома" будет отвечать за устойчивость рунета

28 ноября, 19:00 Невзоров – о ЕР: Для принципиально мертвой партии самое уютное место – это кладбище   3

28 ноября, 18:49 Закон о домашнем насилии опубликуют 29 ноября

28 ноября, 18:30 Новый вице-губернатор Пикалёв поведал, можно ли говорить о нем, как о "сером кардинале"   5

28 ноября, 18:00 Смольный согласовал на 8 декабря митинг против роста платы за проезд

28 ноября, 17:59 Разболевшемуся фигуранту "московского дела" Мартинцову вновь вызвали скорую в суд

28 ноября, 17:54 "Царьград" обратился в ФСБ из-за рассылки с угрозами и требованием биткоинов

28 ноября, 17:37 ФАС приостановила закупку на строительство Московского районного суда

28 ноября, 17:31 Активистке "Открытой России" Шевченко предъявили окончательное обвинение

28 ноября, 17:27 Сопредседателя движения "Голос" Удота признали виновным в деле об угрозах сотрудникам НТВ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru