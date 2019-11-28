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28 ноября, 12:25

Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта

фото ЗакС политика Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконным изменение даты постройки дома 12 лит. А по улице Красного Курсанта, из-за которого здание перестало считаться историческим, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск подали группа градозащитников и депутат ЗакСа Борис Вишневский к управлению Росреестра по СПб и филиалу Кадастровой палаты. Поводом стала новость «Канонера», который заметил, что дом «омолодили», переписав дату постройки с «до 1917 года» на 1938 год. По данным издания, вместо этого дома планировалось построить дом примерно в восемь этажей. Истцы указали, что это исправление незаконно, поскольку само здание построено до 1917 года, в 1938-м был проведен капитальный ремонт.

Суд согласился с позицией заявителей, признав кадастровый учет незаконным. Управление Росреестра должно исправить дату строительства на первоначальную.


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28 ноября, 13:34    
Браво!!!
Дали бездельникам и махинаторам по шее!

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