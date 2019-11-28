Суд признал незаконным "омоложение" исторического дома на улице Красного Курсанта

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконным изменение даты постройки дома 12 лит. А по улице Красного Курсанта, из-за которого здание перестало считаться историческим, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Иск подали группа градозащитников и депутат ЗакСа Борис Вишневский к управлению Росреестра по СПб и филиалу Кадастровой палаты. Поводом стала новость «Канонера», который заметил, что дом «омолодили», переписав дату постройки с «до 1917 года» на 1938 год. По данным издания, вместо этого дома планировалось построить дом примерно в восемь этажей. Истцы указали, что это исправление незаконно, поскольку само здание построено до 1917 года, в 1938-м был проведен капитальный ремонт.

Суд согласился с позицией заявителей, признав кадастровый учет незаконным. Управление Росреестра должно исправить дату строительства на первоначальную.

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