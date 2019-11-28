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28 ноября, 12:58

Полицию просят проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду

фото ЗакС политика Полицию просят проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду

Депутат Госдумы, глава комитета по культуре Елена Ямпольская передала в правоохранительные органы обращения граждан, которые просят проверить спектакли Театра.doc на антироссийскую пропаганду, передает «Новая газета».

Речь идет о трех спектаклях: «Война близко», «Выйти из шкафа» и «Рейв 228». По словам представителей театра, в заявлении «подменено» их содержание.

Проверять спектакли будут на пропаганду наркомании, гомосексуализма и терроризма, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. По его словам, представители театра давали объяснения и предоставили документы.

Обновлено 18:29: Ямпольская уточнила в своем Facebook, что не обращалась к правоохранителям лично, а только передала обращения граждан. «Я никогда не обращалась и не намерена обращаться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку тех или иных организаций культуры. Поступившее в комитет обращение граждан было переслано для рассмотрения по компетенции. Этот порядок прописан в федеральном законодательстве», - заявила депутат. 

В конце сентября полицейские сорвали показ спектакля «Рейв 228» под предлогом антинаркотической операции. Некоторых людей уводили на досмотр, предполагая, что они продают наркотики.

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28 ноября, 16:26    
13.09
Вы когда были в театре последний раз? Или только елка в первом классе?

28 ноября, 13:23    
13-09
Товарищ, полагаю, что Вы правы. Я не знаю ни Ямпольскую, ни этих лицедеев, однако уверен, что мнение депутата достойно уважения, а прямое указание депутата надо всегда немедленно исполнять.

28 ноября, 13:09    
Да и проверять нечего, так как и так ясно, что этот балаган(а не театр) - аморальная и русофобствующая клоака Москвы!

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