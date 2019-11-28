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28 ноября, 12:58

Несовершеннолетнего юношу из Курска оштрафовали за нецензурное порицание Путина

фото ЗакС политика Несовершеннолетнего юношу из Курска оштрафовали за нецензурное порицание Путина

Курская комиссия по делам несовершеннолетних выписала местному юноше Степану Л. штраф в размере 30 тысяч рублей по статье об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за неуважительные комментарии в адрес Владимира Путина.

Тот сравнил главу государства с млекопитающим из семейства псовых, а также назвал членов правительства "сказочными" гражданами, используя обсценную лексику.

Степан Л. намеревается решение суда обжаловать. Не так давно его оштрафовали на тысячу рублей по статье о демонстрации нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) за публикацию отрывка мультфильма "Том и Джерри". На кадрах кот нес флаг со свастикой, а мышонок - флаг СССР.

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28 ноября, 15:51    
14-57
Голубчик, а с чем конкретно Вы несогласны ?

28 ноября, 14:57   Бордунов  
Хотя и несовершеннолетний, но уродец уже готовый. Раньше было понятие "волчий билет". Надеюсь, власть предпримет действия, чтобы для этого уродца последствия были аналогичны наличию "билета". Для незнающих - его карьера в России кончится работой дворника вместе с таджиками. Или добровольно вон из страны.

28 ноября, 13:32    
Какого рода было млекопитающее семейства псовых? Если женского, то это похоже на оскорбление, а если мужского, то это  похвала.  Про "сказочников" автор. к сожалению, вообще не смог ничего внятного пояснить, т.к. видимо, как приезжий,  плоховато знает наш язык и затрудняется в формулировках. А жаль.

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