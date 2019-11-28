Заседание по фигурантам "московского дела" прервали из-за эвакуации суда

Мещанский и Тверской суд Москвы эвакуировали, передает «МБХ медиа».

В Мещанском суде проходило заседание по делу фигурантов «московского дела» Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова, передает «Медиазона». Около двух часов дня слушателей попросили покинуть здание, к людям вышел полицейский, который попросил всех отойти со словами: «Это не учебная тревога».

Примерно в то же время пресс-служба судов Петербурга сообщила о получении угроз о заложенных бомбах в Горсуде. Злоумышленники требуют, чтобы им перевели 120 биткоинов (примерно 57,5 млн рублей), которые были украдены с криптобиржи WEX. В ноябре «Русская служба Би-би-си» опубликовала расследование, в котором говорилось о вероятной причастности предпринимателя Константина Малофеева к пропаже биткоинов.

Связана ли эвакуация московских судов с теми же угрозами минирования, пока неясно.