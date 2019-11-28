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28 ноября, 14:15

Муниципалы «Литейного округа» возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»

фото ЗакС политика Муниципалы «Литейного округа» возмутились попытками срыва фестиваля «Бок о бок»

Депутаты муниципального совета «Литейного округа» на заседании 27 ноября приняли заявление о необходимости расследовать попытки срыва ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» сообщениями о якобы минировании помещения.

С этой инициативой выступил мундеп Сергей Трошин, остальные присутствовавшие члены совета предложение поддержали, но рекомендовали Трошину доработать свое заявление.

Депутат также объявил, что уже подал 22 ноября обращения в Следственный комитет, прокуратуру и полицию с просьбой провести тщательное расследование сообщений о минировании.

Отметим, что на заседании муниципалов «Литейного округа» присутствовали только 11 представителей «Яблока» и самовыдвиженка Марияна Сорокина, представляющая движение «Центральный район за комфортную среду обитания». Единороссы в очередной раз проигнорировали собрание совета, инициированное оппозиционерами.

Напомним, депутаты от «Единой России» не признают «яблочника» Арсения Афиногенова главой «Литейного округа». На сайте муниципалитета исполняющим обязанности главы представляют Павла Дайняка, руководившего «Литейным округом» в прошлые годы. Подробнее о ситуации в муниципалитете читайте в материале ЗАКС.Ру.


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28 ноября, 17:53    
17:27 А вы воруйте больше, вам и не такое вкатят! Народ в России с выдумкой. Как говорят, на каждую хитрую ж....

28 ноября, 17:30    
Позор для города этот Трошин!!! Заднеприводные встрепенулись.

28 ноября, 17:22    
Оставим Аникину на хОрчевание! Пусть кормится дальше! И своих не забывает.

28 ноября, 17:09    
16:32 Представь себе, "спаситель", прошли. Вопреки всей системе нерегистраций и фальсификаций. И тебя, подъедросника не спросили. И не потому, что жители "плохие", а потому что "Единая Россия" слишком хорошая. Даже по сравнению с ними.

28 ноября, 16:57    
Будем бороться за равноправие. Нас много во всех структурах. Никто нас не тронет и не помешает. А вы все хоть обделайтесь, но ничего не поделаете с таким развитием событий.

28 ноября, 16:32   Алмаз - спаситель России  
Они там совсем охренели? Этим [цензура]асам самое место в гейропе. Пусть там свои фестивали проводят и права качают. Еще и расследование проводить ради этих слабозадых? Как они прошли вообще в совет.

28 ноября, 16:19    
14:40, 15:28, 16:06 - сколько эмоций. А всё потому, что едросов, которые тратили "2/3 бюджета на содержание", как пишет 15:52, отодвинули от кормушки. Как выясняется, жители округа выбрали правильный способ протестного голосования. Чтоб дошло до районной и городской администрации, что мафия всех достала...

28 ноября, 16:16    
Фестивали и праздники устраивало прежнее руководство МО. Норма "прибыли" по ним была 70%))

28 ноября, 16:06   Я Тут Главный  
Пусть эти ЛГБТшники вообще дома сидят и не возникают, устраивают фестивали...

28 ноября, 15:52    
Лучше посмотрите бюджет округа. За год делают по 5 маленьких дворов. 2/3 бюджета идет на содержание. Это как называется?

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