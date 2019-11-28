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28 ноября, 14:41

КИО выселил соцорганизацию "На коляске без барьеров"

фото ЗакС политика КИО выселил соцорганизацию "На коляске без барьеров"

Сотрудники комитета имущественных отношений лишили занимаемых помещений правозащитный центр для инвалидов "На коляске без барьеров", извещает АБН. Дело в том, что организация не платила за аренду занимаемой площади.

Суд постановил взыскать с центра 330 тысяч рублей задолженности и 20 тысяч рублей за неоднократное нарушение сроков платежа с последующим расторжением договора.

"На коляске без барьеров" находились на Петроградской стороне, на улице Воскова. В деле отмечается, что ответчик пожаловался на ненадлежащее состояние помещений, но не отказался от договора и не потребовал устранить нарушения.

Сотрудники центра провели самостоятельную экспертизу, установившую, что занимаемые ими "квадраты" негодны для работы. Например, там нет одной из стен.

Президент организации поделилась, что в беседе с представителями КИО им рекомендовали не находиться в помещении из-за предаварийного состояния потолочной балки.

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28 ноября, 15:11    
2 снизу: "что, беседуя с представителями КИО, им рекомендовали".
Автора отправить на историческую родину и не впускать, пока не сдаст экзамен по русскому языку.
Позор хозяевам этого нагломордого безграмотного лентяя.

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