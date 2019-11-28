КИО выселил соцорганизацию "На коляске без барьеров"

Сотрудники комитета имущественных отношений лишили занимаемых помещений правозащитный центр для инвалидов "На коляске без барьеров", извещает АБН. Дело в том, что организация не платила за аренду занимаемой площади.

Суд постановил взыскать с центра 330 тысяч рублей задолженности и 20 тысяч рублей за неоднократное нарушение сроков платежа с последующим расторжением договора.

"На коляске без барьеров" находились на Петроградской стороне, на улице Воскова. В деле отмечается, что ответчик пожаловался на ненадлежащее состояние помещений, но не отказался от договора и не потребовал устранить нарушения.

Сотрудники центра провели самостоятельную экспертизу, установившую, что занимаемые ими "квадраты" негодны для работы. Например, там нет одной из стен.

Президент организации поделилась, что в беседе с представителями КИО им рекомендовали не находиться в помещении из-за предаварийного состояния потолочной балки.