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28 ноября, 15:10

На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам

фото ЗакС политика На нижегородского активиста составили протокол из-за возбуждения ненависти к женщинам

В отношении активиста из Нижнего Новгорода Алексея Поднебесного составили протокол из-за постов в группе во «ВКонтакте» из-за его слов в отношении женщин, передает «МБХ медиа».

Дело возбуждено по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти или вражды). Поводом стали посты с рассуждениями о женщинах, в которых ставился вопрос, можно ли их «считать людьми», и в которых использовались уничижительные термины.

Правоохранители пришли к выводу, что эти материалы направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признаку пола.

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28 ноября, 15:45    
1. Чоловiк (укр.)  - мужчина.  Баба (укр.) - женщина. Значит украинцы понимают какую-то разницу, называя мужчину -
   человек, а женщину - баба? А составительница сомнительного протокола не понимает.
2. Название и содержание книги "Женщины с Венеры, мужчины с Марса" тоже возникло не на пустом месте.
3. "Что ни старая баба - то и ведьма". Н.В.Гоголь.
      Рассуждать на эту тему (как и любую другую ) допустимо, без фанатизма, а вот использовать уничижительные термины надо осторожно и конкретно, а то кто-нибудь из закомплексованных и неудовлетворённых правоохранительниц может и протокол ооставить и до суда и до зоны довести.

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