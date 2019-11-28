В Москве задержаны "бессрочники", выступающие против свалки в Шиесе

Столичные правоохранители задержали активистов, вышедших к памятнику Пушкину с пикетами против возведения свалки в Шиесе, уведомляет "ОВД-Инфо".

Одного из пикетчиков, Анатолия Куценкова, задержали еще утром. У него отобрали плакат "Шиес, народ, Москва" и отпустили из отдела полиции. Куценков начал бессрочный протест несколько дней назад.

Некоторое время спустя в ОВД "Тверской" попали Федор Морозов и другороссы Михаил Голяшкин и Тимофей Филин.

Поморцы протестуют против возведения потенциального мусорного полигона уже больше года. Несмотря на массовое недовольство обитателей Коми и Архангельской области, строительство "экотехнопарка" и завоз топлива на его территорию продолжаются: некоторое время назад бензовозы стал сопровождать ОМОН. На месте будущей стройки разбит постоянно действующий лагерь экоактивистов. Систематически протестующие сталкиваются с агрессией силовиков. Некоторое время назад полиция потребовала демонтировать один из постов охраны активистов.