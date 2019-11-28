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28 ноября, 16:56

"Сила, могущество, свирепость": Россияне считают медведя удачным символом для России

фото ЗакС политика "Сила, могущество, свирепость": Россияне считают медведя удачным символом для России

Большая часть граждан РФ, принявших участие в последнем социологическом изыскании "Фонда общественного мнения", полагают что медведь является подходящим символом для страны. Опрос ФОМ опубликован на сайте организации 28 ноября.

65% респондентов считают косолапого правильным олицетворением России, противоположного мнения придерживаются 18%, а 17% затруднились ответить.

"Медведь ассоциируется, прежде всего, с силой, могуществом, и именно это побуждает большинство признавать его адекватным олицетворением России. Хотя «внутри» такого консенсуса – многообразие интерпретаций: одни считают, что медведь символизирует миролюбивую силу, другие – что «он выражает свирепость», «сильный и злой»", - поделились размышлениями социологи ФОМ.

Люди, выбравшие зверя символом России, отмечают, что он "спокойный, долго терпит, но потом отвечает".  Те же, кому хищник пришелся не по нраву, утверждают, что "медведь сильный, а Россия сейчас слаба". Кроме того, животное не сильно любо иностранцам.

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28 ноября, 21:13    
20:27 - уже подобрали "символ" - обосравшийся медведь...

28 ноября, 20:27    
Жаль, что нет опроса о выборе символа для 18 % "противников". Точно победила бы гиена. Вонючая и питается падалью. Даже от комментов внизу несёт .

28 ноября, 20:16    
20:14 ...а потом зимой тупо сосёт лапу.

28 ноября, 20:14    
А ещё медведь любит грабить символ трудолюбия - пчёл.

28 ноября, 19:03    
по кликухе ВОВАН

28 ноября, 17:59    
медведи есть по всему миру, но символом не стали... и смешно - россия - чахоточный больной, но рядится в шкуру "грозного" медведя... медведь может и подходит россии - когда упоминают - "медвежья болезнь"...

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