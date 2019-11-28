"Сила, могущество, свирепость": Россияне считают медведя удачным символом для России

Большая часть граждан РФ, принявших участие в последнем социологическом изыскании "Фонда общественного мнения", полагают что медведь является подходящим символом для страны. Опрос ФОМ опубликован на сайте организации 28 ноября.

65% респондентов считают косолапого правильным олицетворением России, противоположного мнения придерживаются 18%, а 17% затруднились ответить.

"Медведь ассоциируется, прежде всего, с силой, могуществом, и именно это побуждает большинство признавать его адекватным олицетворением России. Хотя «внутри» такого консенсуса – многообразие интерпретаций: одни считают, что медведь символизирует миролюбивую силу, другие – что «он выражает свирепость», «сильный и злой»", - поделились размышлениями социологи ФОМ.

Люди, выбравшие зверя символом России, отмечают, что он "спокойный, долго терпит, но потом отвечает". Те же, кому хищник пришелся не по нраву, утверждают, что "медведь сильный, а Россия сейчас слаба". Кроме того, животное не сильно любо иностранцам.