Новый вице-губернатор Пикалёв поведал, можно ли говорить о нем, как о "сером кардинале"

Бывший руководитель управления "В" Службы безопасности президента РФ ФСО России - организации, отвечающей за безопасность резиденции Владимира Путина на Валдае - Валерий Пикалёв, накануне получивший пост вице-губернатора Петербурга, кратко побеседовал с порталом 47news и рассказал о том, как ему досталась новая работа.

По его словам, предложение о том, чтобы возглавить администрацию губернатора, исходило лично от Александра Беглова, который весьма неожиданно позвонил ему 25 ноября и ошарашил известием.

"С Александром Дмитриевичем мы знакомы давно, по работе в полпредстве. Был у меня такой период. Так что телефоны друг друга есть. Быть может [предложил работу] потому, что знает, что я не подвожу и выполняю обещания", - предположил Пикалёв.

На новом посту чиновник будет не только отвечать за работу аппарата Беглова и безопасность, но также заниматься вопросами информатизации, с которой, признался он, ещё придется разобраться.

С предположением журналистки о том, что часто должность главы администрации ассоциируется с "теневыми" интригами, Пикалёв категорически не согласился.

"Даже слова эти - "серый кардинал" - не нравятся. С интригами и вовсе тяжело, категорически не моё", - утверждает чиновник.

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