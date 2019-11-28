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28 ноября, 19:00

Невзоров – о ЕР: Для принципиально мертвой партии самое уютное место – это кладбище

фото ЗакС политика Невзоров – о ЕР: Для принципиально мертвой партии самое уютное место – это кладбище

Публицист Александр Невзоров со свойственной ему мрачной иронией порассуждал в эфире "Эха Москвы" о прошедшем на минувших выходных XIX съезде "Единой России".

Там, напомним, перед собравшимися были поставлены "сверхновые" задачи, которые в очередной раз озвучили идейный лидер партии Владимир Путин и непосредственный её "начальник" Дмитрий Медведев. Следует отметить, что все делегаты - а их почти две тысячи - прибыли к столичному ВДНХ на дорогих авто, которые заполонили пространство и погрузили субботнюю Москву в жуткие пробки.

Невзоров уверен, что сам формат мероприятия более напоминает "вписку", на которой люди собрались лишь с тем, "чтобы решить, как им жить еще лучше и дальше наслаждаться властью". Однако партия, констатировал мэтр петербургской журналистики, давно мертва, поэтому лучшее место для её "тусовки" - погост.

"Но, разумеется, для принципиально мертвой партии самое уютное место – это, вообще-то, кладбище. Но где-то в стране жизнь теплится, несмотря на все усилия власти, и с этим безобразием тоже надо как-то решать. Ведь простыми законами, налогами и поборами, как выясняется, всех не передушишь. Но подгонять страну под стандарт кладбища, конечно, все равно надо. И определенного рода успехи есть. Давайте все-таки поздравим «Единую Россию», потому что она автор этого успеха", - призвал Невзоров.

Более всего, продолжил он, среди прочих инициатив власти поглубже "зарыть" Россию поможет последняя идея Госдумы, которая запретила продавать гаджеты без превентивной установки "берестяных и лыковых софтов в аппараты". "А уж Гундяев сверху крестиками всё заставит, спляшет и землю утрамбует", - заключил рассуждение литератор.

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28 ноября, 21:17    
20:13 - ну а твое место - на городской свалке... а, невзорову- респект!...

28 ноября, 20:13    
Погибших в Чернобыле пожарных хоронили под свинцовым "одеялом" для погашения радиации. Когда сдохнет этот "публицист". надо СНИЗУ под гробом установить фановую трубу с отводом в общественный туалет. Ещё долго из его трупа будут выделяться дерьмо и желчь.

28 ноября, 19:02    
неа В МАРИИНСКОМ ЛУЧШЕ

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