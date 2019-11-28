СМИ: Экс-советник главы "Ростелекома" будет отвечать за устойчивость рунета

Бывший советник президента «Ростелекома» Сергей Хуторцев возглавил Центр управления и мониторинга сетями связи, который возьмет на себя управление сетью при угрозах, согласно закону об устойчивой работе рунета, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В «Ростелекоме» подтвердили, что Хуторцев ранее был советником президента компании, но больше в ней не работает. В Роскомнадзоре сообщили, что в их ведомстве такой человек не служит.

Закон об автономной работе рунета вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание независимой инфраструктуры, которая обеспечит маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. С 2021 года операторы будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной, а госорганы – использовать только российские средства шифрования данных.

Среди угроз устойчивости рунета, которые определили в правительстве, - кибератаки, распространение в России запрещенной информации, аварии и перегрузки на узлах связи при техногенных и природных явлениях и так далее. Раз в год планируется проводить учения по сценарию Минкомсвязи, согласованному с ФСБ, Минобороны и другими ведомствами.