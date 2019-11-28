Депутаты хотят обязать преподавателей проходить психиатрическое обследование

Депутаты Госдумы Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко («Единая Россия») внесли законопроект об обязательном психиатрическом обследовании кандидатов на должности преподавателей школ, вузов и колледжей, передает «Интерфакс».

Предложение депутаты выдвинули на фоне дела об убийстве аспирантки СПбГУ бывшем преподавателем вуза, историком Олегом Соколовым. Они заявили, что он неоднократно проявлял «признаки психических расстройств в общении со своими студентами».

По мнению депутатов, такое обследование должно быть условием для допуска к работе, а выявленные расстройства – поводом для отстранения. Также депутаты предложили проверять уже работающих преподавателей раз в пять лет.

Кроме того, авторы законопроекта хотят обязать полицию сообщать учебным заведениям о привлечении сотрудников последним за ряд преступлений. В их числе – преступления «против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности». Исключением предлагается сделать незаконную госпитализацию в психиатрические стационары и клевету. В случае получения таких сведений работадатель, по задумке, обязан отстранить сотрудника от работы.

Пока люди с хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми или часто обостряющимися проявлениями не могут работать в учебно-воспитательных и дошкольных учреждениях – к примеру, с эпилепсией. Перечень подобных заболеваний утвержден правительством.

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