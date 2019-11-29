СМИ: ФСБ провела обыски в Фонде капремонта Петербурга

Сотрудники силовых структур 28 ноября пришли с обысками в Фонд капитального ремонта Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

С чем были связаны обыски, источник не уточнил. В самом фонде сообщили, что организация работает в обычном режиме, а по другим вопросам предложили обратиться в правоохранительные органы.

По данным «Фонтанки.ру», обыски проводили сотрудники ФСБ. Не в курсе мероприятий оказались вице-губернатор Николай Бондаренко, который находится в командировке, и замглавы жилищного комитета Сергей Шарлаев, ответственный за капремонт. Гендиректор фонда Денис Шабуров не ответил на звонок.

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