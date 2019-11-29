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11:56

ФСИН опровергла сведения об обыске у первого замдиректора службы Рудого

фото ЗакС политика ФСИН опровергла сведения об обыске у первого замдиректора службы Рудого

ФСИН отрицает проведение обысков у первого замдиректора службы Анатолия Рудого, передает ТАСС.

Об обысках сообщила BAZA. По данным издания, обыски у Рудого прошли накануне по делу о задержании руководства УФСИН по Ростовской области. Источники сообщали, что Рудый может в ближайшее время покинуть пост, а его место может занять бывший начальник полиции Москвы Анатолий Якунин.

«В связи с распространением информации о том, что якобы в кабинете первого заместителя директора ФСИН России Анатолия Рудого проводился обыск, сообщаем, что данные сведения не соответствует действительности», - сказала представитель ФСИН Кристина Паньшина.

О задержании руководства УФСИН по Ростовской области стало известно 13 ноября. В том числе был задержан глава регионального управления службы Муслим Даххаев. Дело связано с получением взятки.

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