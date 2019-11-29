Навального с соратниками не пустили в зал заседаний Мосгордумы

Запланированный на 29 ноября круглый стол в Мосгордуме, инициированный коммунисткой Еленой Шуваловой, не состоялся: ей не удалось провести в зал заседаний команду ближайших сторонников политика Алексея Навального. Это следует из микроблогов участников событий - директора ФБК Ивана Жданова и начальника отдела расследований ФБК Георгия Албурова.

Оппозиционерам удалось посидеть в коридоре, а после дискуссия перенеслась на улицу.

Шувалова планировала обсудить с депутатами в присутствии Навального и компании иски к участникам протестных акций минувшего лета с крупными материальными претензиями.

Отметим, что члены команды Навального безуспешно боролись за право быть зарегистрированными на выборах в Мосгордуму. Не добившись этого, они провели несколько несанкционированных акций, после которых рядовых участников продолжают сажать в тюрьму, а организаторов - пытаться "удушить" рублем.