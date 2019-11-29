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29 ноября, 16:01

Смольный заказал на 2020 год прессу о цветниках и русском языке

фото ЗакС политика Смольный заказал на 2020 год прессу о цветниках и русском языке

Администрация губернатора Петербурга опубликовала закупку на поставку периодической печати в 2020 году. Электронный аукцион на 1,2 млн рублей объявлен 29 ноября.

Согласно техническому заданию, администрации нужна подписка на 49 изданий. Больше всего в Смольном интересуются «Деловым Петербургом» - ведомство единовременно хочет получать по 17 комплектов газеты. Также администрацию интересуют «Санкт-Петербургские ведомости» - 12 комплектов, «Коммерсант» - 11 комплектов. 

Помимо этого, Смольный заказал издания «Аргументы и факты», «МК в Питере», «Новая газета в Санкт-Петербурге», «Российская газета», «Ведомости», «Известия», «Эксперт» и другую периодику. Есть в перечне и специализированные издания: «Иностранная литература», «Цветники в саду», «Русская речь» и другие СМИ.

Дороже всего администрации обойдется подписка на «Деловой Петербург» - 334 тысячи рублей. За «Коммерсант» заплатят 138,7 тысяч рублей, а за «Санкт-Петербургские ведомости» - 94 тысячи рублей. Дешевле всего годовая подписка на «Аргументы и факты» (9809,43 рублей) и на журнал «Военные комиссариаты России» (1217,97 рублей). 

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