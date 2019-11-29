Четырбок призвал проверить подвалы ради спасения бездомных кошек Депутат ЗакСа Денис Четырбок обратился к вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко с просьбой поручить провести обследование домов на наличие открытых подвальных продухов. Четырбок напомнил, что накануне премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в подвалах многоквартирных домов должен быть открыт минимум один продух. Поправки вступят в силу 4 декабря. Коммунальщики замуровывают продухи в подвалах, где обитают кошки, и тем самым «заранее обрекают котят на мучительную голодную смерть», пояснил Четырбок. «Я уверен, что не нужно тянуть кота за хвост и следует как можно скорее прекратить столкновение зоозащитников и коммунальщиков», - заявил депутат. Четырбок просит Бондаренко поручить обследовать дома главам районов и жилищным организациям.

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