Удальцов хочет признания ЕР экстремистской организацией и запрета ее деятельности

Политик Сергей Удальцов, описывая текущую общественно-политическую атмосферу в стране, в которой, по его мнению, с каждым днем все слышнее протестные голоса, заявил о неизбежности некоего переворота или восстания наподобие тех, что проходят в школе. Логика истории, творящаяся на сегодня на глазах у его соотечественников, ведет ровно к этому, убежден координатор "Левого фронта".

"Никаких реформ не будет, готовится планомерно революционный сценарий", - заявил он на YouTube-канале своей политической организации, не уточняя, какой именно политический субъект или актор его готовит.

По словам Удальцова, со стороны президента, правительства и "Единой России" предложить населению уже совсем откровенно нечего, и неизбежно только одно - усугубление этого массово разделяемого "унылого" ощущения. Партию власти при этом левый политик назвал "вредной и экстремистской организацией", которую, по его твердому убеждению, следует распустить и запретить.