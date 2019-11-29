Шестуну предложили ознакомиться с материалами дела за один день

Почти полтора года находящийся в СИЗО по делу о крупном мошенничестве экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун получил на руки все материалы своего дела и всего один день на то, чтобы с ними ознакомиться, сообщила ЗАКС.Ру супруга арестанта Юлия Шестун. Между тем, по ее оценке, объем материалов сопоставим с дореволюционным словарем Брокгауза и Ефрона.

В массив материалов, с которыми нужно ознакомиться, входят 162 тома дела, 8 коробок с вещественными доказательствами, материалы по допросам около шестиста свидетелей и три десятка компакт-дисков с видеозаписями допросов. Осложняет ситуацию то, что по состоянию здоровья бывший чиновник не может участвовать в следственных действиях и подолгу читать.

На неделе Шестун объявил очередную голодовку - на этот раз сухую. В его поддержку в столице регулярно проходят пикеты.

ФСБ задержала его в июне 2018 года вскоре после смелого выступления в стенах Государственной думы, на котором он резко раскритиковал руководство Московской области и силовые структуры региона в связи с их "мусорной" политикой. В изоляторе, постоянно протестуя и называя свое дело политическим, он сильно подорвал здоровье.